Teleriscaldamento la centrale passa di mano Il recupero di energia dalla fusione del vetro
La centrale di teleriscaldamento che serve il quartiere Burgo è stata acquisita da Engie e viene alimentata per oltre il 70% dal recupero di calore di scarto proveniente dalla produzione del vetro della fabbrica Verallia (sul territorio da oltre 65 anni), contribuendo in modo significativo agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il sistema di teleriscaldamento contribuisce alla sostenibilità energetica del territorio evitando 2mila 200 tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera ogni anno, corrispondente al beneficio ambientale di circa 45mila alberi piantumati. Nel 2021 Engie aveva già acquisito la rete cittadina, oggi estesa su 6 km e al servizio di 37 edifici, di cui 5 pubblici, tra questi il Municipio e 3 scuole, per un totale di circa 2mila 800 abitanti equivalenti e una produzione annua di 12 GWh di energia termica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: teleriscaldamento - centrale
Engie acquisisce una centrale di teleriscaldamento a Corsico per il recupero del calore dalla vetreria Verallia
Engie acquisisce una centrale di teleriscaldamento a Corsico per il recupero del calore dalla vetreria Verallia @ENGIEitalia - X Vai su X
L’altro ieri, domenica 21 settembre, una splendida giornata di sole ha accolto oltre 300 persone che hanno partecipato alla giornata delle porte aperte della centrale di teleriscaldamento di Bolzano, nell’ambito di “Bolzano in bici 2025”. Tra i partecipanti, famigl - facebook.com Vai su Facebook
Engie acquisisce una centrale di teleriscaldamento a Corsico per il recupero del calore dalla vetreria Verallia - 2 minuti per la letturaÈ la novità presentata oggi all’impianto nel corso di un evento organizzato presso la centrale a cui ha partecipato anche il sindaco di Corsico, Stefano Martino Ventura A Corsic ... Scrive msn.com
Fiamme nella centrale di teleriscaldamento (FOTO): vigili del fuoco costretti a smontare parte dell'impianto per raggiungere "zone inaccessibili" - L'allerta è scattata poco prima delle 3 di questa notte, 23 settembre, dopo che si è sviluppato un incendio nella centrale di teleriscaldamento di Lasa, nella sezione dell’impianto di essiccazio ... Da ildolomiti.it