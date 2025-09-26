La centrale di teleriscaldamento che serve il quartiere Burgo è stata acquisita da Engie e viene alimentata per oltre il 70% dal recupero di calore di scarto proveniente dalla produzione del vetro della fabbrica Verallia (sul territorio da oltre 65 anni), contribuendo in modo significativo agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il sistema di teleriscaldamento contribuisce alla sostenibilità energetica del territorio evitando 2mila 200 tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera ogni anno, corrispondente al beneficio ambientale di circa 45mila alberi piantumati. Nel 2021 Engie aveva già acquisito la rete cittadina, oggi estesa su 6 km e al servizio di 37 edifici, di cui 5 pubblici, tra questi il Municipio e 3 scuole, per un totale di circa 2mila 800 abitanti equivalenti e una produzione annua di 12 GWh di energia termica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teleriscaldamento, la centrale passa di mano. Il recupero di energia dalla fusione del vetro