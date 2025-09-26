Tegoleto e Stia le ex di Sarri avanti in Coppa

Gol, emozioni e sorprese. Ecco cosa ha saputo regalare il mercoledì della Coppa Toscana di Prima categoria. Guardando in casa delle aretine fa festa l’ Atletico Levane Leona. I biancoverdi del valdarno vincono sul proprio terreno di gioco grazie alla rete di Dario Galanti. Successo di misura ai danni dell’Arezzo Football Academy che saluta quindi la competizione, mentre l’Atletico Levane con questo risultato chiude il trinagolare (dove era presente anche la Chiantigiana) passando a punteggio pieno. Avanti anche due ex squadre di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Fa festa anche il Tegoleto di Marco Bernacchia (nella foto) che tra campionato e Coppa sta viaggiando a velocità sostenuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tegoleto e Stia, le ex di Sarri avanti in Coppa

Lo Stia fa suo il derby contro il Bibbiena per 2-1 e guadagna il passaggio al turno successivo della coppa. Per i viola padroni di casa in gol Danesi ed Agostini. Foto @unionesportivastia #calciodilettanti #calcio #dilettanti #toscana #coppa - facebook.com Vai su Facebook

