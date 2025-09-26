Tegole cadono dal tetto Sfiorata una farmacista | Sono stata miracolata

CREMA (Cremona) Pioggia di tegole e marciapiede subito messo fuori servizio, ieri prima delle 9 a Crema nella centralissima via XX Settembre, a pochi passi da piazza del Duomo. Alcuni coppi sono volati dal tetto di un edificio alto 15 metri e sono finite sul marciapiede. "Stavo andando ad aprire la farmacia quando sono stata sfiorata da una tegola caduta dall’alto – ha riferito una farmacista –. Mi è andata bene". Sono arrivati subito gli uomini del Comune che hanno immediatamente transennato il pezzo di marciapiede, circa 50 metri, impedendo l’accesso ai negozi. Sono stati chiamati i vigili del fuoco e la padrona dello stabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

