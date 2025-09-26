Tegola Vigor | 4 giornate a Magi per frasi irriguardose all’arbitro

Non solo la beffa del risultato finale. La Vigor deve fare i conti anche con un mese di squalifica inflitto a mister Giuseppe Magi. Il tecnico vigorino dovrà scontare 4 giornate a causa di alcune espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro. L’assenza di Magi è una vera tegola, specie per una squadra che deve ritrovarsi nei momenti clou delle partite. Sembra uno strano scherzo del destino, ma la zona Cesarini, ovvero la fase finale delle partite in cui il senigalliese più famoso al mondo segnava con incredibile costanza, è oggi un serissimo problema per la Vigor. Per qualcuno Magi è troppo difensivista, per altri la Vigor non incide in fase realizzativa, qualcun altro invece contesta alla squadra scarsa concentrazione nei minuti finali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

