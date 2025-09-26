Tecnologia conversazioni con il Genio | Leonardo prende vita con l’Avatar virtuale

Grazie all’intelligenza artificiale si potrà parlare con Leonardo di arte scienza, ingegneria ma anche di temi contemporanei. Succede al Museo Leonardo da Vinci di Firenze (via del Castellaccio 1r) dove è stato creato e verrà esposto, a partire dal 5 ottobre, l’Avatar di Leonardo da Vinci. Un’occasione unica per i visitatori che consentirà loro di parlare, interagire e divertirsi con il genio universale del Rinascimento. L’innovazione, presentata oggi a Firenze da Gabriele e Leonardo Niccolai, è stata svelata a inizio settembre alla fiera internazionale ASTC di San Francisco, dedicata alle più recenti tecnologie per i Musei della scienza: qui, gli Artisan of Florence hanno introdotto il rivoluzionario Avatar virtuale di Leonardo da Vinci, pensato per scopi didattici e scientifici e destinato a musei di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it