Tecnico universitario aggredito dai Pro Pal Ira Bernini
Le università sono sempre più avamposti di combattimento ideologico dell' estrema sinistra, una deriva che sta contagiando anche sempre più scuole superiori e licei, dove i collettivi rossi sembrano muoversi senza alcuna contrapposizione istituzionale, facendo proselitismo e organizzando manifestazioni e occupazioni. Su tema è intervenuto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che durante il Question Time alla Camera ha affrontato il problema dell' incremento della violenza politica nel nome di Gaza. " L'Università è il luogo del pensiero critico, non dell'anarchia. La casa del confronto, non del sopruso ", ha dichiarato il ministro, sottolineando che " la libertà di manifestare le proprie idee non può mai trasformarsi in aggressione, minaccia o violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tecnico universitario aggredito dai Pro Pal. Bernini: "Ministero parte civile in processi per violenza" - Con fermezza, il ministro ha condannato le violenze delle università in nome della Palestina. Secondo msn.com
A Pisa la «scorta» dei colleghi al prof aggredito dagli studenti pro Pal: «Un attacco a tutta l'università» - Al rientro di Rino Casella in aula con lui ci saranno altri professori: una sorta di «scudo umano» dopo il blitz degli studenti. Segnala msn.com