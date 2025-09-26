Tecnico universitario aggredito dai Pro Pal Ira Bernini

Ilgiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le università sono sempre più avamposti di combattimento ideologico dell' estrema sinistra, una deriva che sta contagiando anche sempre più scuole superiori e licei, dove i collettivi rossi sembrano muoversi senza alcuna contrapposizione istituzionale, facendo proselitismo e organizzando manifestazioni e occupazioni. Su tema è intervenuto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che durante il Question Time alla Camera ha affrontato il problema dell' incremento della violenza politica nel nome di Gaza. " L'Università è il luogo del pensiero critico, non dell'anarchia. La casa del confronto, non del sopruso ", ha dichiarato il ministro, sottolineando che " la libertà di manifestare le proprie idee non può mai trasformarsi in aggressione, minaccia o violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

