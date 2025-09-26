Teatro Verdi stagione 2025 26 | abbonamento unico per dodici spettacoli

BRINDISI - La nuova stagione del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è pronta ad alzare il sipario. Dodici titoli, da novembre a maggio, per un percorso che attraversa la commedia, la musica, i classici e le storie del nostro tempo. L’abbonamento è unico e racchiude l’intero cartellone: dodici serate. 🔗 Leggi su Brindisireport.it