Teatro La Fenice i lavoratori proclamano stato di agitazione dopo la nomina di Beatrice Venezi
(Adnkronos) – I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato "lo stato di agitazione permanente" contro la nomina del direttore musicale stabile, Beatrice Venezi, che sarà in carica dall'ottobre 2026. La decisione è stata presa questa mattina al termine di un'assemblea. I lavoratori chiedono l'immediata revoca dell'incarico, giudicato "imposto" e "non all'altezza della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: teatro - fenice
Musica con le ali: Quartetto d'archi Pegreffi. Concerto in collaborazione con Fondazione Teatro la Fenice di Venezia
Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento
Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento
Mi sono imbattuto nel post in cui il Teatro La Fenice di Venezia annuncia la nomina di Beatrice Venezi come nuovo direttore musicale della prestigiosissima istituzione. Sotto però, invece delle consuete congratulazioni, non c’è una sola reazione positiva, bens - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Venezi nominata direttrice musicale del Teatro La Fenice - X Vai su X
Teatro La Fenice, i lavoratori proclamano stato di agitazione dopo la nomina di Beatrice Venezi - Chiedono l'immediata revoca dell'incarico, giudicato "imposto" e "non all'altezza della tradizione del Teatro" ... Secondo msn.com
Teatro La Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla nomina di Beatrice Venezi. Mobilitazioni, volantinaggi e scioperi - Stato di agitazione permanente al Teatro veneziano: contestata la scelta della direttrice musicale. Lo riporta ilfattoquotidiano.it