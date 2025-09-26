Teatro Arbostella la compagnia ‘O Spassatiempo apre la 18esima stagione
Si aprirà sabato 4 ottobre la diciottesima stagione del Teatro Arbostella “Gino Esposito” con una novità assoluta. Sul palco la compagnia napoletana ‘O Spassatiempo proporrà la commedia inedita “’E che culore tiene o’ core”, scritta, diretta e interpretata da Franco Tortora, attore già noto al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Teatro, cabaret e musica all'Arena Arbostella dal 25 agosto al 10 settembre - Teatro, cabaret e musica dal 25 agosto al 10 settembre all'Arena Arbostella di Salerno, con diciassette appuntamenti in cartellone. Riporta rainews.it