Taylor Swift e l’anello da 35 carati che ruba la scena anche al suo look pantsless
Taylor Swift si sa can make the whole place shimmer. Ma questa volta ci ha messo un anello gigante da 35 carati per rendere le cose ufficialmente shimmering. La cantante ha presentato una nuova immagine promozionale per il suo album The Life of a Showgirl —in uscita il 3 ottobre—e il risultato è puro spettacolo Vegas-style: piume, cristalli e zero pantaloni. Per l’appunto una delle sue nuove edizioni disponibili ( The Crowd is Your King ) per pochissimo tempo del suo vinile. Taylor Swift sfoggia un anello firmato Kallati nella nuova copertina del suo vinile di The Life of a Showgirl. Nello scatto, Taylor posa in un corset rosa cipria tempestato di strass, pumps scintillanti e un copricapo piumato che grida “showgirl energy”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
