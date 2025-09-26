Taylor Swift e la strategia per la conquista del mondo | un libro indaga
I testi, i fan, la libertà. Tutto sull'impero della regina del pop, che sta per tornare con un nuovo album. Alla ricerca del segreto del suo successo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il segreto di Taylor Swift è una strategia sul modello Marvel - Come la casa editrice dei supereroi a fumetti, anche la popstar, con il discografico Scott Borchetta, ha costruito la sua fortuna puntando su un target ... Segnala repubblica.it
Taylor Swift è un genio… strategico - Nel libro ‘There’s Nothing Like This’ l’analisi delle decisioni imprenditoriali che hanno trasformato la popstar in un “unicorno”. Si legge su rollingstone.it