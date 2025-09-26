E’ morta insieme ai suoi due figli, Sham di 5 anni e Suleiman di 3. Si chiamava Tasneem Shublaq e lavorava come operatrice umanitaria, l’ennesima ad essere uccisa dai bombardamenti israeliani a Gaza. Era incinta. Tasneem aveva 27 anni e faceva la psicologa per un’organizzazione partner di Oxfam, la Juzoor for Health and Community Development. È rimasta uccisa in un raid del 20 settembre, ma Oxfam ha diffuso oggi la notizia. La sua morte va ad allungare la lista sterminata di operatori sanitari e umanitari vittime di bombardamenti nella Striscia: sono 1600 dal 7 ottobre. Tasneem “era una persona coraggiosa, che non si tirava mai indietro nell’aiutare gli altri – afferma Umiayeh Khammash, direttore di Juzoor –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tasneem, 27 anni, incinta, uccisa dai raid israeliani insieme ai due figli: l’ennesima vittima tra gli operatori umanitari di Gaza. La denuncia di Oxfam