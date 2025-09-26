Tasneem 27 anni incinta uccisa dai raid israeliani insieme ai due figli | l’ennesima vittima tra gli operatori umanitari di Gaza La denuncia di Oxfam
E’ morta insieme ai suoi due figli, Sham di 5 anni e Suleiman di 3. Si chiamava Tasneem Shublaq e lavorava come operatrice umanitaria, l’ennesima ad essere uccisa dai bombardamenti israeliani a Gaza. Era incinta. Tasneem aveva 27 anni e faceva la psicologa per un’organizzazione partner di Oxfam, la Juzoor for Health and Community Development. È rimasta uccisa in un raid del 20 settembre, ma Oxfam ha diffuso oggi la notizia. La sua morte va ad allungare la lista sterminata di operatori sanitari e umanitari vittime di bombardamenti nella Striscia: sono 1600 dal 7 ottobre. Tasneem “era una persona coraggiosa, che non si tirava mai indietro nell’aiutare gli altri – afferma Umiayeh Khammash, direttore di Juzoor –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tasneem - anni
#NEWS - Un'operatrice umanitaria uccisa a #Gaza con due figli piccoli. #Tasneem, una psicologa di 27 anni che lavorava per @Juzoor, organizzazione partner di @Oxfam , è stata uccisa assieme ai suoi 2 figli, Sham di 5 anni e Suleiman di 3. "Siamo sconvolt - X Vai su X
Gaza: Oxfam, uccisa una operatrice 27enne incinta ed i 2 figli di 3 e 5 anni. “Siamo sconvolti per quanto successo” - "Siamo sconvolti per quanto successo", dichiara Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, confermando la morte di Tasneem, psicologa 27enne, uccisa il 20 settembre insieme ai s ... agensir.it scrive