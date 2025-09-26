Tariffe taxi a Fiumicino nuova delibera | ecco come cambiano

Fiumicino, 26 settembre 2025 – Il Comune di Fiumicino ha approvato l’aggiornamento delle tariffe del servizio taxi, fermo da oltre 17 anni. L’adeguamento, deliberato dal Consiglio Comunale, è stato effettuato in conformità all’indice ISTAT FOI. Il nuovo assetto tariffario ha incluso anche il parere preventivo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Le principali novità introdotte: • Adeguamento delle tariffe secondo l’indice ISTAT FOI (+34,6%) • Revisione quinquennale delle tariffe, salvo mutamenti significativi del quadro macroeconomico • Istituzione di sconti del 20% per particolari categorie di utenza: – Persone con disabilità e mobilità ridotta – Donne sole o con minori in orario notturno (Taxi Rosa) – Over 70 (Taxi Argento) – Corse daper ospedali e strutture sanitarie – Corse daper locali ed eventi notturni (Taxi Discoteca) – Durante le giornate di blocco del traffico (Taxi Eco) • La sospensione delle tariffe fisse attualmente in vigore e l’avvio di una fase sperimentale, che prevede l’introduzione di un sistema tariffario basato sul “doppio tassametro”, finalizzato a garantire maggiore trasparenza nella determinazione dei costi e una più chiara informazione all’utenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it