Tari fumata grigia sugli aumenti Ma è giallo sull’emendamento

LA SPEZIA Da una parte il forte malcontento verso l'aumento della Tari per diverse categorie commerciali, dall'altra l'impegno a evitare ulteriori aumenti per il 2026. Una fumata grigia, quella arrivata al termine dell'incontro tra le associazioni di categoria e l'assessore all'Ambiente, Kristopher Casati, per discutere sugli aumenti che hanno caratterizzato la terza rata della bolletta delle spazzatura. Un aumento che secondo Palazzo civico per alcune delle categorie interessate sarebbe dovuto all'adeguamento di parametri tariffari che non erano in linea con la normativa prevista da Arera e dal Testo unico sull'ambiente; ciononostante, secondo il Comune diverse attività pagherebbero comunque meno che in altre località liguri.

