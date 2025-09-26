Taranto Vecchia Mare Suoni e Memorie- Disciplina del traffico veicolare

Tarantini Time Quotidiano Domani, sabato 27 settembre, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, si terrà nella Città Vecchia la manifestazione culturale “Taranto Vecchia, Mare, Suoni e Memorie”, un evento diffuso, organizzato dal Comune di Taranto in collaborazione con l’associazione culturale Archita Festival e la Cattedrale di San Cataldo, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e turistico della città. L’iniziativa animerà vie, piazze e palazzi del centro storico con concerti, spettacoli teatrali, installazioni musicali e performance artistiche, oltre alle aperture gratuite di siti storici e archeologici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Taranto Vecchia, Mare, Suoni e Memorie”- Disciplina del traffico veicolare

In questa notizia si parla di: taranto - vecchia

Taranto vecchia sotto le stelle

Taranto vecchia sotto le stelle

Sabato 27 settembre e 4 ottobre a Taranto Vecchia si svolgerà . Un evento diffuso che vi condurrà in un viaggio di sapori con degustazioni di piatti a base di pesce, visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi di Taranto Vecchia - facebook.com Vai su Facebook

Taranto, donna cade in mare tra i barchini della città vecchia: salvata - Grazie all'intervento della Guardia Costiera e di due militari della Marina che si stavano allenando nei paraggi e non hanno esitato a lanciarsi in acqua TARANTO - Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cade in mare, due militari si tuffano e la salvano - Una donna è stata soccorsa e salvata da due militari della Marina e dalla Capitaneria di porto di Taranto dopo essere caduta in mare mentre camminava sul molo della città vecchia. Secondo quotidianodipuglia.it