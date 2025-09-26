Taranto Proseguono i lavori alla stazione Nasisi

Tarantini Time Quotidiano Continua l’intervento, finanziato dal Cis Taranto, relativo alla costruzione della nuova stazione Taranto-Nasisi. “Al tavolo Cis, la Rete Ferroviaria Italiana ha confermato lo svolgimento dei lavori come da cronoprogramma. Questo intervento – spiega il commissario unico Cis Taranto, on. Dario Iaia – si colloca lungo la linea Taranto-Brindisi e prevede la realizzazione di un terminal intermodale passeggeri che rappresenterà un nodo cruciale per il trasporto pubblico nella nostra regione”. L’opera comprende un edificio per i passeggeri, tre binari, due piattaforme, un sottopassaggio per i passeggeri e un’area di interscambio ferroviario-stradale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto. Proseguono i lavori alla stazione Nasisi

