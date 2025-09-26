Tar Toscana conferma lo stop di 15 giorni alla sala gioco e scommesse | Ordine pubblico a rischio
Arezzo, 26 settembre 2025 – Il Tar Toscana ha respinto la richiesta di sospensione urgente presentata da una società - titolare di un sala gioco e scommesse - contro un provvedimento della Questura di Arezzo che ha disposto la chiusura per 15 giorni dell’esercizio. Come scrive Agipronews, il Tribunale Amministrativo ha motivato la decisione sottolineando che la misura della Questura è fondata su elementi concreti per cui “sembra permanere una situazione critica per l’ordine e la sicurezza pubblica nel locale interessato”. Si precisa, infatti, che il provvedimento attuale si mostra in continuità con una misura precedente avente le medesime caratteristiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
