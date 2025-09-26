Tanto rumore per nulla riapre lo Sportello Amam al terzo Quartiere
Tanto rumore per nulla. Stamattina ha riaperto lo sportello Amam al terzo Quartiere. Appena una settimana fa il presidente della Municipalità, Alessandro Cacciotto, aveva denunciato l'improvviso stop all'importante servizio senza alcuna comunicazione dalla società partecipata. Alla base dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: tanto - rumore
Quasi un royal wedding per la cantante, con tanto di abito con velo chilometrico. A far rumore l'assenza di tre delle quattro ex compagne di palco
Caso orali di maturità 2025: tanto rumore per nulla!
Tanto rumore per nulla: le vere conseguenze dei dazi Usa sull’Europa
Bar Pasticceria Gelateria Melucci. Stealers Wheel · Stuck In The Middle With You. C’è un rumore che ci è mancato tanto in questa settimana: il tintinnio delle tazzine e lo scroscio del caffè. ? Per chi se lo fosse perso, siamo tornati! Ci vediamo in pasticceria - facebook.com Vai su Facebook
Uomini: tante parole e così tanto rumore. L’alba, il tramonto: un solo suono. #20settembre #paroledisettembre #ilmiocuoreequinoziale #pescaraaltramonto #ventaglidiparole #SalaLettura #CèAncoraDomani - X Vai su X