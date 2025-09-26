Tanti turisti Ma la vacanza è troppo breve

TODI - La città di Jacopone conferma la propria attrattività con flussi di visitatori stabili, sia italiani sia stranieri, ma la permanenza media dei turisti rimane troppo breve. È il nodo cruciale evidenziato da un’analisi condotta da Confcommercio Umbria attraverso la piattaforma Cities Mobility Analytics, nei quattro mesi maggioagosto 2025,: La maggioranza dei visitatori si trattiene infatti soltanto per una giornata: il 78% dei nazionali e il 65% degli stranieri. Una quota pesante che limita l’impatto economico e sociale dei flussi turistici sul centro storico e sul tessuto commerciale locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

