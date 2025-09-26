Tangenti sugli appalti della metro a Milano 4 condanne per corruzione e turbativa d’asta | 7 assoluzioni

Quattro condanne a pene che vanno da un anno e 300 euro di multa a 4 anni e 8 mesi, e 7 assoluzioni "per non aver commesso il fatto". Ecco come si è concluso il processo per corruzione e turbativa d'asta relativo ai lavori di manutenzione e innovazione delle linee della metropolitana milanese che risalgono al 2018 e 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it

