di Pietro Francesco Maria De Sarlo Fin dall’inizio era evidente che l’obiettivo della Flotilla non era (solo) di consegnare aiuti umanitari ma di rompere un blocco illegale e stabilire il principio che quello che accade a Gaza va aperto agli occhi del mondo. Credo anche che i partecipanti alla Flotilla abbiano fin dall’inizio messo in conto di aggiungere i propri corpi a quelli dei gazawi mettendo in piena evidenza la vigliaccheria dei propri governi nei confronti di Israele. Giorgia Meloni di tutta questa vicenda ha colto l’unico aspetto che la riguarda personalmente, non rendendosi conto che riguarda anche gli altri governi dei cittadini che partecipano alla Flotilla, perché sarà costretta a scegliere tra la legalità di chi senza armi si approccia a una costa straniera e in base al diritto del mare va accolto e l’illegalità e la violazione di ogni diritto internazionale calpestato da Israele con il blocco sulle coste gazawe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tana per Mattarella, tana per Meloni. La Flotilla sta mettendo all’angolo le ipocrisie occidentali