Tame Impala in Italia nel 2026 | due concerti a Torino e Bologna per il tour di Deadbeat

I Tame Impala tornano in Italia nel 2026 con due date esclusive per presentare il nuovo album Deadbeat, in uscita il 17 ottobre 2025 per Columbia Records. Kevin Parker porterà dal vivo il suo progetto visionario a Torino e Bologna, con spettacoli che si preannunciano tra i più attesi della prossima stagione musicale. Indice. Date e città italiane. L’album Deadbeat.. I successi di Tame Impala. Perché non perdere il tour di Tame Impala. Date e città italiane. Domenica 12 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena – inizio show ore 21:00. Lunedì 13 aprile 2026 – Bologna, Unipol Arena – inizio show ore 20:30. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

