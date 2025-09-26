Tame Impala annuncia il tour europeo con due date in Italia nel 2026
Tame Impala annuncia il nuovo tour europeo che vedrà il ritorno del polistrumentista in Italia nel 2026, con due appuntamenti nella penisola. Dopo miliardi di stream e una pioggia di riconoscimenti, tra cui 4 nomination a i Grammy Awards, 13 Aria Awards, un Brit Award come Best International Band e un American Music Award, oltre a collaborazioni con le più grandi icone del pop mondiale, Tame Impala è pronto a inaugurare un nuovo capitolo. Oggi esce anche il nuovo singolo Dracula, anticipazione dell’attesissimo album Deadbeat, in arrivo il 17 ottobre 2025. Con Deadbeat, il quinto disco in studio, Kevin Parker continua a reinventarsi, dando forma a una raccolta di esplorazioni psichedeliche dal respiro clubbing, tra minimalismo e groove trascinanti, unite a una scrittura immediata e ipnotica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
