Tam Tam DigiFest 2025 al via la 20esima edizione

Al via la 20esima edizione del Tam Tam DigiFest di Giulio Gargia che omaggia il mondo dei fumetti e i suoi personaggi più iconici. Il Tam Tam DigiFest celebra quest’anno un traguardo importante: la sua 20ª edizione, confermandosi tra le poche rassegne italiane capaci di mantenere continuità, qualità e rilevanza. Il tema scelto per il . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Tam Tam DigiFest 2025, al via la 20esima edizione

In questa notizia si parla di: digifest - 20esima

LA RASSEGNA - "Tam Tam DigiFest" di Giulio Gargia, al via la 20esima edizione https://ift.tt/2451fr8 - X Vai su X

Tam Tam DigiFest 2025, ad ottobre parte il viaggio nei fumetti ?? - Il Tam Tam DigiFest festeggia la sua 20ª edizione con un calendario che, dal mese di ottobre, porta in scena grandi protagonisti del fumetto e le loro trasposizioni sul grande schermo. Si legge su latorre1905.it

“Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli”, doppia proiezione per il Tam Tam Digifest - Torna al Cineteatro La Perla, in via Nuova Agnano 35, il docufilm di Giulio Gargia, “Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli” in un doppio appuntamento: l'8 e il 9 settembre alle 21. Lo riporta napoli.repubblica.it