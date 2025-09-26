Talent al via gli scontri diretti

In questo weekend entra nel vivo la televisione autunnale: stasera riparte Tale e Quale show. E domani si sfidano, in una battaglia sempre avvincente, Ballando con le stelle e Tú sí que vales. Se per Canale 5, che da quest'estate veleggia su risultati d'ascolto impensabili, non ci sono trepidazioni, invece Raiuno è più che mai sotto osservazione: deve riuscire a recuperare gli spettatori persi negli scorsi mesi in cui ha sonnecchiato mentre l'ammiraglia Mediaset inseriva la quinta con la ruota fortunata di Gerry Scotti. E il compito è affidato ai due programmi-colonna portante del primo canale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

