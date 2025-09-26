Talent al via gli scontri diretti
In questo weekend entra nel vivo la televisione autunnale: stasera riparte Tale e Quale show. E domani si sfidano, in una battaglia sempre avvincente, Ballando con le stelle e Tú sí que vales. Se per Canale 5, che da quest'estate veleggia su risultati d'ascolto impensabili, non ci sono trepidazioni, invece Raiuno è più che mai sotto osservazione: deve riuscire a recuperare gli spettatori persi negli scorsi mesi in cui ha sonnecchiato mentre l'ammiraglia Mediaset inseriva la quinta con la ruota fortunata di Gerry Scotti. E il compito è affidato ai due programmi-colonna portante del primo canale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: talent - scontri
GIOVANE E... BELLO: IL #VERONA SI GODE IL SUO TALENTO | CMIT Arrivato a parametro zero dopo la rescissione con il Corinthians, l’attaccante brasiliano è stato scelto dal Verona già dallo scorso anno. Diverse big europee, infatti, si sono mosso troppo - facebook.com Vai su Facebook
Talent, al via gli scontri diretti - Sano divertimento pure con una delle corazzate di Maria De Filippi (foto), il talent show del sabato sera di Canale 5 ... ilgiornale.it scrive