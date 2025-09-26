Tale e Quale Show | la 15ma edizione al via venerdì 26 settembre su Rai 1 con Carlo Conti al timone La giuria i concorrenti e le novità

26 set 2025

L’attesa è finita e le maschere, invece di calare, vengono indossate. Stasera, venerdì 26 settembre, alle 21.30 su Rai 1 torna in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma Tale e Quale Show, che quest’anno giunge alla 15ma edizione. Era il 20 aprile del 2012 quando andava in onda per la prima volta, sempre condotto da Carlo Conti in quattro puntate. Tale e Quale Show per Carlo Conti è il riscaldamento prima di Sanremo. Quest’anno le puntate di Tale e Quale Show sono sette: la finalissima in cui verrà incoronato il “Campione di Tale e Quale Show 15” andrà in onda il 7 novembre. E così il conduttore, Carlo Conti, avrà tutto il tempo di dedicarsi al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Amica.it

