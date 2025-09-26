Tale e Quale Show anticipazioni del 26 settembre | le imitazioni della prima puntata

Dilei.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quindicesima edizione di  Tale e Quale Show  prende ufficialmente il via questa sera, venerdì 26 settembre, in prima serata su Rai1. Al timone, come sempre,  Carlo Conti, che guiderà il pubblico alla scoperta dei  dieci nuovi concorrenti  chiamati a cimentarsi in un viaggio fatto di trasformazioni sceniche e vocali. Ad accompagnare e giudicare le loro performance ci sarà la  giuria  ormai consolidata, composta da  Giorgio Panariello,  Cristiano Malgioglio  e  Alessia Marcuzzi, pronta a commentare con ironia, rigore e qualche inevitabile colpo di teatro. Il  meccanismo  è noto: i partecipanti, singoli o in coppia, si esibiranno in sette puntate interpretando artisti nazionali e internazionali, cercando di restituirne voce, movenze e carisma. 🔗 Leggi su Dilei.it

tale e quale show anticipazioni del 26 settembre le imitazioni della prima puntata

© Dilei.it - Tale e Quale Show, anticipazioni del 26 settembre: le imitazioni della prima puntata

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

tale show anticipazioni 26Tale e Quale Show, concorrenti, imitazioni e giuria della prima puntata: le anticipazioni di venerdì 26 settembre - Debutta stasera la nuova edizione di Tale e Quale Show 2025: una stagione all’insegna di musica, trasformazioni e grandi classici del pop. msn.com scrive

tale show anticipazioni 26Home Anticipazioni Tv Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1 la nuova edizione:... - Ci siamo: Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti torna nella prima serata di Rai1. Da superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Tale Show Anticipazioni 26