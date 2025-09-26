Tale e Quale Show anticipazioni del 26 settembre | le imitazioni della prima puntata

La quindicesima edizione di Tale e Quale Show prende ufficialmente il via questa sera, venerdì 26 settembre, in prima serata su Rai1. Al timone, come sempre, Carlo Conti, che guiderà il pubblico alla scoperta dei dieci nuovi concorrenti chiamati a cimentarsi in un viaggio fatto di trasformazioni sceniche e vocali. Ad accompagnare e giudicare le loro performance ci sarà la giuria ormai consolidata, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, pronta a commentare con ironia, rigore e qualche inevitabile colpo di teatro. Il meccanismo è noto: i partecipanti, singoli o in coppia, si esibiranno in sette puntate interpretando artisti nazionali e internazionali, cercando di restituirne voce, movenze e carisma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tale e Quale Show, anticipazioni del 26 settembre: le imitazioni della prima puntata

