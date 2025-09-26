Tale e quale show | al via la quindicesima edizione questa sera su Rai1
Oggi, venerdì 26 settembre 2025, in prima serata su Rai1, la nuova edizione del talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI
Torna l'appuntamento con il programma cult del venerdì sera di Rai1: Tale e Quale Show , da questa sera alle 21.30 riparte con nuovi protagonisti: PAMELA PETRAROLO, Le Donatella Official, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi
Ci siamo… Today is the Day! Pronti a cantare e ballare davanti la tv assieme a #taleequaleshow? Appuntamento a stasera su Rai1 e RaiPlay
Tale e quale show: al via la quindicesima edizione, questa sera su Rai1 - Oggi, venerdì 26 settembre 2025, in prima serata su Rai1, la nuova edizione del talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Come scrive comingsoon.it
