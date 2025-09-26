Tale e Quale Show 2025 tutte le imitazioni della prima puntata | da Madonna a Pavarotti

La nuova edizione di Tale e Quale Show è pronta a debuttare: venerdì 26 settembre 2025, in prima serata su Rai 1, Carlo Conti presenterà al pubblico i dieci concorrenti che animeranno la quindicesima edizione del talent più amato della TV italiana. Tra imitazioni sorprendenti e ospiti fissi della giuria, lo show promette spettacolo, risate ed emozioni. Scopriamo insieme tutte le esibizioni previste nella prima puntata e cosa aspettarsi dal ritorno del programma. Indice. Tale e Quale Show 2025, prima puntata – La formula del programma. Le imitazioni della prima puntata di Tale e Quale Show 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

tale e quale show 2025 tutte le imitazioni della prima puntata da madonna a pavarotti

