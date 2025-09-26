Tale e quale show 2025 | tutte le date di inizio e informazioni utili

Il ritorno di Tale e Quale Show su Rai1 segna l’inizio di una nuova stagione del celebre varietà condotto da Carlo Conti. La trasmissione, rinomata per le sue imitazioni dal vivo, l’attenzione ai dettagli nei costumi e nel trucco, torna a coinvolgere il pubblico con un format consolidato che combina musica, recitazione e spettacolo. In questa analisi vengono approfonditi i principali aspetti riguardanti la data di inizio, il numero di puntate previste e le novità introdotte per questa edizione. data di inizio e programmazione della nuova stagione. Tale e Quale Show riprenderà con una prima serata prevista per venerdì 26 settembre, trasmessa in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

