Tale e Quale Show 2025 | quante puntate durata e quando finisce

Tpi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2025? La nuova edizione del programma condotto su Rai 1 da Carlo Conti va in onda in prima serata alle 21.30 a partire dal 26 settembre. Tra le novità di questa edizione, un paio di coppie che gareggiano come un unico concorrente. In tutto sono previste sette puntate. L’ultima va in onda il 7 novembre. Ecco la programmazione completa: attenzione potrebbe cambiare. Prima puntata: 26 settembre. Seconda puntata: 3 ottobre. Terza puntata: 10 ottobre. Quarta puntata: 17 ottobre. Quinta puntata: 24 ottobre. 🔗 Leggi su Tpi.it

