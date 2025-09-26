Tale e Quale Show 2025 | quante puntate durata e quando finisce

. Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2025? La nuova edizione del programma condotto su Rai 1 da Carlo Conti va in onda in prima serata alle 21.30 a partire dal 26 settembre. Tra le novità di questa edizione, un paio di coppie che gareggiano come un unico concorrente. In tutto sono previste sette puntate. L’ultima va in onda il 7 novembre. Ecco la programmazione completa: attenzione potrebbe cambiare. Prima puntata: 26 settembre. Seconda puntata: 3 ottobre. Terza puntata: 10 ottobre. Quarta puntata: 17 ottobre. Quinta puntata: 24 ottobre. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tale e Quale Show 2025: quante puntate, durata e quando finisce

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

RaiAccessibilità. . Torna l'appuntamento con il programma cult del venerdì sera di Rai1: Tale e Quale Show , da questa sera alle 21.30 riparte con nuovi protagonisti: PAMELA PETRAROLO, Le Donatella Official, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, - facebook.com Vai su Facebook

Ci siamo… Today is the Day! Pronti a cantare e ballare davanti la tv assieme a #taleequaleshow? Appuntamento a stasera su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

Tale e quale show 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione - Tale e quale show 2025: cast, concorrenti, giudici, giuria, ospiti, imitazioni, classifica, streaming, Carlo Conti, Rai 1 ... Segnala tpi.it

Tale e Quale Show 2025, quante puntate e quando finisce - Il programma di punta di Rai1, Tale e Quale Show, guidato da Carlo Conti, continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto autunnale. Da napolike.it