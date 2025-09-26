Tale e Quale Show 2025 le imitazioni della prima puntata

La quindicesima edizione di Tale e Quale Show è pronta a partire. Stasera, in prima serata su Rai 1, Carlo Conti presenterà ufficialmente al pubblico i dieci nuovi concorrenti del talent show chiamati a confrontarsi, nelle sette puntate previste, con le imitazioni dei personaggi del mondo della musica e i giudizi della giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. La gara entrerà fin da subito nel vivo; ecco dunque le performance previste nella prima puntata. Tutte le imitazioni della prima puntata. Nel corso della prima puntata, i dieci concorrenti – tra cui due coppie – saliranno sul palco per dare il via ad altrettante imitazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della prima puntata

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

Primo giorno di scuola! Domani alle 21.45 su Rai1 e RaiPlay prima puntata di #taleequaleshow - X Vai su X

Venerdì 26 settembre 2025 si riaccendono i riflettori su Tale e Quale Show, il varietà cult di Rai1 pronto a far cantare (e ridere) ancora una volta il pubblico. Al timone Carlo Conti, ormai colonna portante del format, affiancato da una giuria che promette fuoco e - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show 2025: le imitazioni della prima puntata del 26 settembre - Ecco le imitazioni dei concorrenti nella prima puntata del 26 settembre 2025, la giuria e tutte le novità. gazzetta.it scrive

Home Anticipazioni Tv Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1 la nuova edizione:... - Ci siamo: Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti torna nella prima serata di Rai1. Segnala superguidatv.it