Tale e quale show 2025 | il cast della nuova edizione su Rai 1

Concorrenti, giuria, giudici, ospiti. Tale e quale show 2025 torna questa sera, 26 settembre 2025, con la nuova edizione condotta da Carlo Conti. Un cast rinnovato con tanti volti noti pronti a mettersi in gioco. Non mancheranno alcune novità anche nel regolamento. Scopriamo insieme il cast di Tale e quale show 2025. Cast: giudici, coach, giuria. La giuria quest'anno è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. A loro si aggiungerà, in ogni puntata, l'ormai celebre quarto ospite speciale, interpretato in ciascuna puntata da un diverso protagonista del mondo dello spettacolo.

