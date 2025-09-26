Il celebre programma di intrattenimento di Rai1, Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della stagione autunnale. La stagione 2025, alla sua quindicesima edizione, presenta un’organizzazione leggermente ridotta rispetto agli anni precedenti, con un numero di puntate che mira a mantenere alta l’attenzione del pubblico attraverso una programmazione compatta e ben distribuita. In questo approfondimento vengono analizzati i dettagli relativi al numero di serate previste e alle date di conclusione della stagione in corso. Numero di puntate previste per la stagione 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tale e Quale Show 2025: date, puntate e finale della stagione