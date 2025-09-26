Tale e quale show 2025 | anticipazioni sulla prima puntata tra imitazioni novità e ospiti

La stagione televisiva di Rai 1 si apre con uno dei format più apprezzati dell’intrattenimento, Tale e Quale Show 2025. La trasmissione, che ha riscosso grande successo nelle edizioni precedenti, torna con una nuova serie di puntate ricche di imitazioni, sfide e spettacolo dal vivo. In questo articolo vengono approfonditi i dettagli della prima puntata, la composizione del cast, il ruolo della giuria e le modalità di partecipazione del pubblico. la prima puntata di tale e quale show 2025: novità e conferme. la conduzione e la direzione artistica. Il conduttore ufficiale della stagione è Carlo Conti, che guida con competenza l’intera manifestazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

