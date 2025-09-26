Tale e Quale Show 2025 | anticipazioni ospiti e imitazioni di oggi 26 settembre
. Questa sera, 26 settembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti va in onda la prima puntata di Tale e Quale Show 2025, il varietà giunto alla 15esima edizione. Tanti nuovi concorrenti, pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni. Tra le novità di questa edizione alcuni concorrenti che gareggeranno in coppia. Di seguito le anticipazioni e le imitazioni di oggi. Anticipazioni e concorrenti. Assistiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, i concorrenti di questa edizione sono pronti a darsi battaglia a colpi di imitazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: tale - show
TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI
Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti
TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?
RaiAccessibilità. . Torna l'appuntamento con il programma cult del venerdì sera di Rai1: Tale e Quale Show , da questa sera alle 21.30 riparte con nuovi protagonisti: PAMELA PETRAROLO, Le Donatella Official, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, - facebook.com Vai su Facebook
Ci siamo… Today is the Day! Pronti a cantare e ballare davanti la tv assieme a #taleequaleshow? Appuntamento a stasera su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X
Tale e quale show 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione - Tale e quale show 2025: cast, concorrenti, giudici, giuria, ospiti, imitazioni, classifica, streaming, Carlo Conti, Rai 1 ... Lo riporta tpi.it
Home Anticipazioni Tv Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1 la nuova edizione:... - Ci siamo: Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti torna nella prima serata di Rai1. Riporta superguidatv.it