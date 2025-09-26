Si tratta dell'edizione n° 15 per Carlo Conti, che, accompagnato da 10 concorrenti VIP, inaugurerà stasera su Rai 1 la nuova stagione del varietà canoro "più giovane della TV italiana" "Siamo alla quindicesima edizione, eppure mi dicono che è il programma più giovane della tv italiana ora in onda". Con queste parole ci accoglie Carlo Conti negli studi DEAR in Rai, ora intitolati a Fabrizio Frizzi, per presentare la nuova edizione di Tale e Quale Show. A proposito di omaggi, questo importante traguardo del programma sarà dedicato a Pippo Baudo, scomparso di recente: "È stato il Re del Varietà, mi sembra doveroso" afferma il conduttore presentando ai giornalisti non solo i concorrenti - che però lui chiama protagonisti dato che si tratta di un varietà - ma anche le novità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Tale e Quale Show 2025: al via stasera l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna