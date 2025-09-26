Tale e Quale Show 2025 al via il varietà di Rai1 con Carlo Conti

I concorrenti dell’edizione numero 15 di Tale e Quale Show che torna il venerdì su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti. Torna uno degli appuntamenti televisivi più attesi e seguiti della televisione italiana: Tale e Quale Show. Il varietà di punta di Rai1, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, debutta in prima serata oggi venerdì 26 settembre con la sua quindicesima edizione, condotto da Carlo Conti in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi’di Roma. Saranno sette appuntamenti dedicati a spettacolo, musica e intrattenimento, per un format che nel corso degli anni si è trasformato in un classico della tv italiana e che si è imposto anche sui social: nelle scorse edizioni i protagonisti di Tale e Quale hanno letteralmente spopolato su X e Facebook e TikTok. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

