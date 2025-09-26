Tajani | Sumud non forzi blocco Israele
11.00 "Su Gaza la situazione è molto più pericolosa di quanto possa apparire: forzare il blocco navale di Israelel, entrare nelle acque di Gaza è del tutto sconsigliabile". Così al Corriere della Sera il vice premier e ministro Esteri. "Tutti vogliamo una de-escalation, e stiamo facendo il possibile perché gli aiuti di Flotilla arrivino davvero", ma "non è forzando il blocco di un Paese in guerra che si aiutano i civili". Al "Giornale": "Tante guerre a pezzi" e situazione "drammatica", "ma non c'è una guerra mondiale all'orizzonte". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
