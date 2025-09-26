Tajani sfida Bruxelles | Salis revoca o rottura con gli alleati

Antonio Tajani In un intervento a sorpresa alla festa di Forza Italia, Antonio Tajani annuncia il voto per la revoca dell’immunità a Ilaria Salis e lancia un monito agli alleati di governo: il Ppe è l’unica via per la stabilità europea, senza compromessi con Conservatori o Patrioti. Reduce dall’assemblea Onu a New York, il segretario azzurro sale sul palco in anticipo, per presentare Dolors Montserrat, segretaria del Ppe. “Siamo orgogliosi di questa famiglia”, esordisce Tajani, “e non ci lasceremo intimidire da nessuno, né da Lega e Patrioti, né da Fratelli d’Italia che in Europa corteggia l’Ecr”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

