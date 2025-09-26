Tajani | non si può dire no a Mattarella

18.30 "L'appello del presidente della Repubblica ha un valore simbolico altissimo, mi auguro che venga ascoltato.E' vero che hanno detto di no, ma credo che sia un appello al quale non si può non rispondere in maniera positiva". Così il vicepremier Tajani a proposito dell'appello di Mattarella alla Flotilla. "Sappiamo -sottolinea ancora- che è una situazione a rischio, vogliamo evitare che la situazione precipiti.Non a caso c'è una nave della Marina Militare. Disponibili anche con chi non è italino". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

