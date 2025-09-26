Tajani | No al mantenimento dell’immunità per Ilaria Salis
«Non voteremo per la conservazione dell’immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre e poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole». Con queste parole, pronunciate dal palco della festa di Forza Italia a Telese Terme (Benevento), il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani ha chiarito la posizione del suo partito in merito alla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per l’eurodeputata Ilaria Salis. La vicenda giudiziaria di Salis resta infatti al centro del dibattito politico. L’europarlamentare, eletta a Bruxelles nelle liste di Avs, è stata arrestata a Budapest nel febbraio 2023, accusata di aver preso parte a scontri con militanti neonazisti ungheresi durante una contromanifestazione antifascista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
