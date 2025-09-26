Tajani | giovedì Camere voteranno su riconoscimento Stato Palestina
Telese Terme (Bn), 26 set. (askanews) – Giovedì 2 ottobre Camera e Senato voteranno sulla risoluzione del centrodestra sul riconoscimento dello Stato di Palestina a condizione che “Hamas liberi gli ostaggi israeliani e si ritiri dalla politica palestinese”. La risoluzione sarà presentata nell’ambito delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani prima alla Camera e poi al Senato. Lo spiega lo stesso Tajani, a Telese Terme (Bn) per la festa del partito. “L’unico voto è quello”, ha chiarito a chi gli chiedeva conto della mozione annunciata da Giorgia Meloni da New York. “Lo abbiamo sempre detto, dal 1994 siamo per due popoli e due stati, non si può fare perché c’è Hamas, Hamas non può essere un interlocutore politico, non possiamo riconoscere un paese governato da un’organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
