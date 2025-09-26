Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti

Agi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Tajani e la Casellati che ballano a Telese Terme durante il concerto di Mogol che omaggia Battisti a fine della prima giornata della manifestazione “Libertà” di Forza Italia. . 🔗 Leggi su Agi.it

tajani e casellati scatenati al concerto di mogol che omaggia battisti

© Agi.it - Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti

In questa notizia si parla di: tajani - casellati

Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti

Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti

tajani casellati scatenati concertoTajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti - Tajani e la Casellati che ballano a Telese Terme durante il concerto di Mogol che omaggia Battisti a fine della prima giornata della manifestazione “Libertà” di Forza Italia. Si legge su msn.com

tajani casellati scatenati concertoTajani balla sulle note di "Un'avventura", è l'omaggio di FI a Mogol - L'omaggio a Mogol, il concerto tributo a Lucio Battisti e un ballo scatenato sulle note ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tajani Casellati Scatenati Concerto