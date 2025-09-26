Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti
AGI - Tajani e la Casellati che ballano a Telese Terme durante il concerto di Mogol che omaggia Battisti a fine della prima giornata della manifestazione “Libertà” di Forza Italia. . 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: tajani - casellati
Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti
Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti
Alla festa di Forza Italia a Telese Terme (Benevento) il leader azzurro Antonio Tajani e i ministri Gilberto Pichetto (Ambiente) e Maria Elisabetta Casellati (Riforme istituzionali), si sono messi a ballare sotto il palco, sulle note delle canzoni di Lucio Battisti. - facebook.com Vai su Facebook
Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti - X Vai su X
Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti - Tajani e la Casellati che ballano a Telese Terme durante il concerto di Mogol che omaggia Battisti a fine della prima giornata della manifestazione “Libertà” di Forza Italia. Si legge su msn.com
Tajani balla sulle note di "Un'avventura", è l'omaggio di FI a Mogol - L'omaggio a Mogol, il concerto tributo a Lucio Battisti e un ballo scatenato sulle note ... Come scrive msn.com