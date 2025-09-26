All’interno della maggioranza si moltiplicano gli incontri per definire l’impianto della prossima Manovra. Il vertice di ieri, guidato dal viceministro Maurizio Leo, ha riassunto i punti centrali del confronto politico: riduzione delle tasse sul ceto medio con l’abbassamento dell’Irpef, ipotesi di incentivi per sanità e lavoro straordinario, attenzione al sostegno alle famiglie e alla natalità, oltre al nodo delle coperture stimato in circa dieci miliardi. Una fase di lavoro delicata, che prepara il terreno al Consiglio dei ministri previsto tra poco più di venti giorni. Perché una nuova Rottamazione sembra infattibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Taglio Irpef al ceto medio in Manovra: servono 10 miliardi