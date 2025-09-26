Taglio Irpef al ceto medio in Manovra | servono 10 miliardi
All’interno della maggioranza si moltiplicano gli incontri per definire l’impianto della prossima Manovra. Il vertice di ieri, guidato dal viceministro Maurizio Leo, ha riassunto i punti centrali del confronto politico: riduzione delle tasse sul ceto medio con l’abbassamento dell’Irpef, ipotesi di incentivi per sanità e lavoro straordinario, attenzione al sostegno alle famiglie e alla natalità, oltre al nodo delle coperture stimato in circa dieci miliardi. Una fase di lavoro delicata, che prepara il terreno al Consiglio dei ministri previsto tra poco più di venti giorni. Perché una nuova Rottamazione sembra infattibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: taglio - irpef
Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione
Rottamazione quinquies e Irpef, il governo pensa a un doppio taglio
Pensioni, assegno più alto con il taglio dell'Irpef nel 2026: ecco per chi e gli importi
#unimpresa su #Tgcom24 - 24/09/2025 - 21.45 Manovra economica. Allo studio taglio Irpef, le simulazioni sui risparmi. Int. Marco Salustri (Unimpresa) Conduttore: ROBERTO LAMURA Servizio di: CATERINA RUGGERI #irpef #risparmiofiscale #fisco - X Vai su X
Ancora una promessa sull'Irpef: il governo parla di taglio delle tasse al ceto medio ma ammette che i tempi sono lunghi - facebook.com Vai su Facebook
Taglio Irpef ceto medio, chi risparmia di più e perché? - Con il taglio Irpef al ceto medio c'è un risparmio sull'Irpef che arriva fino a 1. Come scrive money.it
Taglio IRPEF dal 2026: per chi l’aliquota potrebbe passare dal 35% al 33% - Ecco come funziona e chi beneficerebbe del taglio dell'IRPEF dal 2026, in arrivo con la prossima Legge di Bilancio. Come scrive ticonsiglio.com