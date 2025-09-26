Taglio del nastro per la panchina dedicata a Mario Paciolla
Un luogo di memoria che diventa impegno civile. Oggi alle 17, nel giardino ‘Europa Unita’ del quartiere Zolino, sarà inaugurata una panchina dedicata a Mario Paciolla, il cooperante napoletano impegnato nella missione Onu in Colombia, morto in circostanze mai chiarite nel luglio 2020. L’iniziativa, intitolata ‘Una panchina per Mario’, nasce per mantenere viva l’attenzione su una vicenda che ancora oggi lascia aperti molti interrogativi. Alla cerimonia saranno presenti i genitori, Anna e Giuseppe Paciolla, da sempre in prima linea nella ricerca di verità e giustizia per il figlio. Con loro ci saranno il sindaco Marco Panieri, membri della Giunta e del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
