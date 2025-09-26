Taglio del nastro per ' La magia della pittura' l' esposizione delle opere di Gianfranco Goberti

26 set 2025

Nella giornata di venerdì 26 settembre, all'interno del Castello Estense si è svolta l'inaugurazione della mostra 'La magia della pittura'. Un'esposizione delle opere dell'artista ferrarese, nato nel 1939 e scomparso nel 2023, organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Cultura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

