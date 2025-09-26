Tabacco umbro protagonista a Napoli | È identità lavoro e coesione sociale
Da Napoli dove si è svolto il congresso Unitab Europa giungono nuovi impegni sul prosieguo della commercializzazione del tabacco umbro, gran parte del quale viene prodotto in Altotevere. C’era infatti anche una delegazione di tabacchicoltori locali al 38esimo congresso (biennale) cui hanno preso parte delegati da tutti i principali paesi produttori europei, rappresentanti delle industrie di prima trasformazione e manifatturiere, esperti, accademici, parlamentari e membri del Ministero dell’Agricoltura, oltre a rappresentanti regionali. Per l’Umbria era presente l’assessore al Pnrr e alle politiche agricole Simona Meloni, che ha sottolineato come la tabacchicoltura non sia solo un dato economico, ma un vero presidio culturale e sociale per molte comunità: "È identità, tradizione, lavoro e coesione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
