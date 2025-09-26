swatch lancia 6 nuovi orologi vintage a un prezzo davvero accessibile

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Swatch non ha mai avuto paura dei colori e ce lo dimostra ancora una volta con la sua nuova collezione autunnale. La linea Neon reinventa e modernizza modelli iconici degli anni '80 e '90. Grazie a 6 modelli dalle tonalità sorprendenti, il produttore svizzero ravviva il mondo dell'orologeria infondendogli una buona dose di nostalgia e divertimento. Fondato all'inizio degli anni ‘80, Swatch interpreta ogni segnatempo come un accessorio divertente e tecnologico da vendere a un prezzo popolare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

