Svolta su Garlasco la reazione della famiglia Poggi | Sconcertati è una ferita aperta Il legale di Stasi | È un’ipotesi accusatoria grave
«I genitori di Chiara sono sconcertati da quello che leggono, è una ferita che non si rimargina mai ». Queste le parole all’Adnkronos di Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, che riporta le reazioni di papà Giuseppe e mamma Rita Preda alle nuove perquisizioni sull’ omicidio della figlia Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. «Oggi eravamo qui per ragionare e chiedere che si faccia un incidente probatorio sull’impronta 33» dichiara, prima di entrare in Procura a Pavia dove si discute della nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Per il delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Open.online
